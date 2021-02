Covid: registrati 7.925 nuovi positivi e 329 vittime. Lombardia ed Emilia Romagna sopra i mille casi e Campania che sfiora lo stesso dato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nelle ultime 24 ore sono stati 7.925 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Italia, con 329 vittime. Lo rende noto il ministero della Salute. Ieri i test positivi erano stati 11.252, i morti 237.

Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.252, quindi 37 in più rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 145. I ricoverati con sintomi sono invece 20.260, quindi 164 in più di ieri. Il totale delle vittime da inizio pandemia è di 88.845. I guariti sono in totale 2.024.523 (+13.975 da ieri).

Le regioni che comunicano il maggior numero di test positivi al coronavirus nelle 24 ore sono Lombardia 1.093, Emilia Romagna 1.051, Campania 994, secondo i dati del ministero della Salute. Otto regioni continuano a non comunicare il dettaglio dei test antigenici rapidi positivi. Si tratta di Sicilia, Liguria, Marche, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. - (PRIMAPRESS)