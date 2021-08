Covid: rallenta il contagio negli under 29 e cresce nella fascia 50-59 con ospedalizzazioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nell'ultima settimana si registra un "rallentamento della crescita dei casi Covid nelle fascia 10-29 anni, mentre continuano a crescere i casi in tutte le fasce di età over40". Lo rileva l'Iss nel monitoraggio settimanale. Si osserva inoltre che "l'incidenza nella fascia 50-59 per la prima volta da inizio maggio è superiore a 50 casi per 100.000 abitanti". Da ciò un lento aumento anche del tasso di ospedalizzazione. Aumenta poi l'età media, 32 anni, dei soggetti che hanno contratto l'infezione".

Intanto il monitoraggio di oggi 21 agosto vede 7.470 i nuovi casi di coronavirus (7.224 i precedenti). Le vittime sono 45 (erano 49 venerdì). I tamponi effettuati sono 255.218 e il tasso di positività è in lieve calo, al 2,9% rispetto a 3,2%. In leggero aumento i ricoveri nei reparti ordinari (+41) e in terapia intensiva (+11). E' ancora la Sicilia la regione con più casi odierni (1.739). - (PRIMAPRESS)