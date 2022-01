Covid: raddoppiano i casi in Germania e il Giappone si prepara a nuove misure per Omicron

(PRIMAPRESS) - ROMA - Contagi da Covid raddoppiati in Germania nelle ultime 24 ore. Secondo il Robert Koch Institut, sono stati registrati 74.405 nuovi casi, più del doppio rispetto ai 34.100 contagi delle 24 ore precedenti. I morti sono stati 193, portando a 115.842 il numero dei decessi a causa del coronavirus. E in Giappone si preparano nuove misure restrittive per contenere i casi dovuti all'alta contagiosità della variante Omicron. - (PRIMAPRESS)