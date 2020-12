Covid: picco di decessi oggi 10 dicembre con 887 morti. Aumentano anche i positivi a 16.999. Focolai nelle Rsa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un numero di morti inaccettabile quello che è stato registrato oggi 10 dicembre con il bollettino del Ministero della Salute. Con 887 decessi, si è raddoppiato il numero di ieri e la situazione assume proporzioni che richiedono un approfondimento. I nuovi positivi rilevati sono stati 16.999. Le tre regioni con il maggior numero di contagi rilevati sono Veneto, Lombardia e Lazio rispettivamente con 4.197, 2.093 e 1.488 positivi. Intanto continua l’allarme generato all’interno delle Rsa. A Forno Canavese, in Piemonte, è stata evacuata una casa di riposo dove tutti i 22 ospiti erano risultati positivi al Covid. Il ricovero in ospedale di tre di loro, nei giorni scorsi, aveva fatto partire lo screening. Positiva anche la maggior parte del personale. Rapidissimo il contagio, capillare in 48 ore. Gli anziani sono stati trasferiti negli ospedali di zona Un importante focolaio trovato in una Rsa del Ravennate: positivi 42 degli 80 anziani ospiti e 30 operatori su 46. - (PRIMAPRESS)