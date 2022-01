Covid, Palermo: montato un ospedale da campo. File di ambulanze dirottate in altri ospedali

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Il Covid corre veloce in Sicilia e Palermo e costretta a montare un ospedale da campo per sopperire alla disponibilità di posti letto in area Covid. Aumentano i ricoveri e la pressione nelle aeree di emergenza degli ospedali palermitani hanno fatto formare nuovamente le code delle ambulanze e già ieri molte sono state dirottate verso l'ospedale di Partinico. Nella notte è stato montato un ospedale da campo con 10 posti letto, visto che all'ospedale Cervello i posti erano ormai saturi. E al Civico è stato riconvertito un reparto che deve ancora entrare in funzione, spiega Amato, segretario regionale Confintesa Sanità, "urge la creazione di nuovi posti per i ricoverati". - (PRIMAPRESS)