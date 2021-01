Covid: oltre 18 mila positivi nel bollettino di oggi del Ministero della Salute. Sono 414 i decessi nelle 24 ore. Risale il tasso di positività a 14,8%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nelle ultime 24 ore sono 18.020 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, contro i 20.331 rilevati ieri, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.220.36. Le vittime odierne sono state 414 (ieri erano state 548), cifra che fa salire il totale a oltre 77mila (77.291). Sono stati 121.275 i tamponi effettuati, oltre 55mila meno di ieri quando erano stati 178.596. Il tasso di positività risale al 14,8%, tre punti e mezzo in più di mercoledì quando era all'11,3%. - (PRIMAPRESS)