Covid Olanda, il premier Rutte annuncia il coprifuoco dalle 17 a partire da domenica

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - Il governo olandese ha annunciato una ulteriore stretta per contenere la nuova impennata dei contagi da Covid. Il premier Rutte ha annunciato che verrà inasprito il lockdown parziale con il coprifuoco per bar, ristoranti e negozi. "A partire da domenica, i Paesi Bassi saranno di fatto chiusi tra le 17 e le 5", ha detto Rutte in una conferenza stampa. Nel Paese si contano oltre 20mila casi giornalieri. - (PRIMAPRESS)