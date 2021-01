Covid: oggi significativo calo di nuovi positivi (10.800) ma a fronte di 77.993 tamponi. Ancora alto il numero di decessi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se il calo di nuovi positivi di oggi fosse l'inizio di un trend si potrebbero rivedere alcune scelte in discussione nei prossimi giorni. I 10.800 positivi di oggi sono un segnale ma che va confermato. Resta sempre significativo il numero dei decessi: 348. I numeri dei positivi si incrociano con 77.993 tamponi processati. Il giorno precedente erano 14.245 i contagi e 102.927 i test quindi la proporzione potrebbe essere legata anche al maggior numero di test. Il tasso di positività si ferma al 13,8%. Salgono i ricoveri ordinari,+242,mentre scendono di 4 unità i ricoveri in terapia intensiva, 2.579in tutto. 1.520.106 i guariti da inizio pandemia. In Veneto 1.682 nuovi casi, Emilia Romagna più 1600. - (PRIMAPRESS)