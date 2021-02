Covid: oggi lieve calo dei nuovi positivi ma salgono i decessi a 280 e le terapie intensive

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nelle 24 ore sono 18.916 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, in calo rispetto ai 20.499 del giorno prima. 323.047 i tamponi processati, -2mila, con un tasso di positività che scende dal 6,3% al 5,8%. Le vittime sono invece 280, in aumento rispetto alle 253 di venerdì, per un totale di 97.507. Continua la crescita delle terapie intensive,+22, con 163 ingressi del giorno, e salgono di 80 unità i ricoveri ordinari. 11.320 nuovi guariti. In Lombardia 4.191 nuovi casi, Emilia-Romagna 2.542, Campania 2.215. - (PRIMAPRESS)