Covid: oggi i nuovi positivi risalgono a 10.630 ma l'indice di positività è passato dal 5,5% al 3,9%

Nelle ultime 24 ore sono stati 10.630 i test positivi al coronavirus registrati in Italia e 422 le vittime, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri si erano registrati 7.970 nuovi casi su 144.270 tamponi, con un indice di positività pari al 5,5%. Le vittime erano state 307. I tamponi sono stati 274.263 (tra test molecolari e antigenici), anche questi in aumento rispetto a ieri quando erano stati 144.270, oltre 130 mila in meno. Il tasso di positività è in calo, ora al 3,9% (ieri era stato del 5,5%).