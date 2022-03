Covid: oggi Cabina di regia e CdM per la fine dello stato di emergenza al 31 marzo

(PRIMAPRESS) - ROMA - In Cabina di regia, oggi 17 marzo e poi Consiglio dei ministri, per definire la "Road map" per uscire dall'emergenza Covid. Il governo ha ribadito che non sarà rinnovato lo Stato di emergenza, che scade il 31 marzo. Si va quindi verso il graduale allentamento delle restrizioni. L'ipotesi è di eliminare il Green pass per bar e ristoranti all'aperto e togliere il Green pass rafforzato per i trasporti (basterà un tampone negativo) Potrebbe essere anticipata la scadenza dell'obbligo vaccinale per gli over 50 sul lavoro, ora prevista al 15 giugno. - (PRIMAPRESS)