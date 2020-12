Covid: oggi 4 dicembre i nuovi positivi sono 24.099 ed 814 i decessi. Intanto la Campania passa a Zona Arancione

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ difficile al momento stare sotto lo sperato indice Rt inferiore a 1. I dati ballerini dei nuovi positivi non riescono ancora a stabilizzarsi. Oggi il bollettino del Ministero della Salute ha registrato 24.099 casi e con l’ancora discusso numero dei decessi molto alto. Oggi è stato di 814, rispetto a quel numero allarmante di poco sotto i mille di ieri che ha rinfocolato tutte le polemiche sulle classifiche che ci vedono essere ai primi posti in Europa. Il decreto odierno del ministro Speranza ha fatto transitare alcune regioni dalla Zona Rossa a quella Zona Arancione come il caso della Campania che pur posizionata al terzo posto per nuovi positivi e con il focolaio scoppiato nel campo Rom di Scampia in un devastante scenario di rifiuti proprio a ridosso delle roulotte e baracche, è stata inserita nel “limbo” della pandemia. - (PRIMAPRESS)