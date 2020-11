Covid: oggi 37.242 nuovi positivi e 653 decessi. L'indice Rt scende in alcune regioni ma è ancora sopra 1

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi il bollettino del Ministero della Salute registra 37.242 nuovi casi di coronavirus su 238.077 tamponi eseguiti, e 699 morti (per un totale di 48.569). Ieri i nuovi positivi 36.176, i morti 653. Da ieri le terapie intensive contano 36 pazienti in più per un totale di 3.748. Cresce il numero dei guariti e quindi dimessi: 21.035 nelle ultime 24 ore, per un totale di 520.022 dall'inizio della pandemia. Il rapporto tra positivi tamponi ora è di 15,6.

Intanto per alcune l'indice di contagio Rt con i dati settimanali aggiornati al 18 novembre, lo posizionano a 1,18, quindi ancora sopra 1, segno che che non siamo ancora nella curva discendente ma ci si avvicina alla fase di stabilità. La settimana scorsa era pari a 1,43, due settimane fa a 1,72. Lo si legge nella bozza del report settimanale Iss-ministero Salute. Si riscontrano valori medi di Rt tra 1-1,25 nella maggior parte delle Regioni, sotto l’1,4 in Lazio, Liguria,Molise, Sardegna. - (PRIMAPRESS)