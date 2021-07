Covid: oggi 28 luglio registrati 5.696 nuovi contagi e 15 vittime. Aumentano i ricoverati senza vaccinazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 5.696 i nuovi contagi e 15 le vittime di Covid nelle ultime 24 ore. Ieri i decessi sono stati 24 e i contagi 4.552. I tamponi effettuati sono stati 248.472. Il tasso di positività è in salita al 2,3%, in aumento rispetto all'1,9% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 183 (-6). Ma i ricoveri sono in crescita 74 ingressi, per un totale 1.685 ricoverati. Più contagi in Lombardia e nel Lazio. - (PRIMAPRESS)