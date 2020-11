Covid: oggi 28.244 nuovi positivi e 353 decessi. Atteso per questa notte il nuovo Dpcm

(PRIMAPRESS) - ROMA - I dati registrati oggi è riportati dal Ministero della Salute sono 28.244 nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore su 182.287 tamponi eseguiti. 353 decessi e 6258 guariti. la Lombardia e la Campania sono le due regioni che mostrano i dati più alti. A Milano sono 2.830 positivi e non si esclude che possa diventare una delle zone rosse con il nuovo Dpcm che dovrebbe essere già varato questa sera e per essere in vigore dal 5 novembre prossimo. - (PRIMAPRESS)