Covid: oggi 21 novembre sono 34.767 i nuovi positivi e 692 decessi. Frena il ricovero in terapia intensiva

L'ultimo bollettino del ministero della Salute registra, nelle ultime 24 ore, 34.767, nuovi positivi al Covid, circa 2500 meno della rilevazione precedente,

e 692 i decessi. I tamponi sono stati 237.225, circa 800 meno di ieri. Frena anche l'incremento dei pazienti in terapia intensiva,+ 10, per un totale di 3.758. Sono invece +106 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, per un totale di 34.063. I positivi in più sono 14.570, per un totale di 791.746. Tra le regioni i casi maggiori sono in Lombardia 8.853,Veneto 3567 e Campania 3554.