Covid: oggi 21 febbraio i nuovi positivi sono 13.452. Tasso positività risalito al 5,4%. Ricoveri intensivi 31

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 13.452 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, sabato i positivi erano stati 14.931. Sono stati 250.986 i test effettuati, 50mila in meno.L'Italia supera i 2,8 mln di casi. Il tasso di positività risale al 5,4%, +0,6% in 24 ore. Le vittime sono invece 232, in leggero calo sulle 251 del giorno prima, 95.718 in tutto.Aumentano di 31 i ricoveri in terapia intensiva e di 79 gli ordinari. In salita gli attualmente positivi, +4.272, e 4.162 persone in più in isolamento domiciliare. 8.946 i guariti. - (PRIMAPRESS)