Covid: oggi 21.051 nuovi positivi, in calo rispetto a ieri ma sempre alto il numero dei decessi: 814

(PRIMAPRESS) - ROMA - I dati del monitoraggio odierno del Ministero della Salute per il Covid-19, hanno registrato 21.052 nuovi casi (su 194.984 tamponi) e 662 morti nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi erano stati 24.099 a fronte di 212.741 tamponi. Leggera discesa, dunque della curva ma resta irrimediabilmente alto il numero dei decessi: 814 nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime in Italia è ora di 59.514 e ci fa restare tra i paesi più colpiti in Italia. I dimessi/guariti odierni sono 23.923, per un totale di 896.308 dall'inizio dell'epidemia, calano i ricoveri e le terapie intensive. - (PRIMAPRESS)