Covid: oggi 14.372 nuovi casi e 492 decessi. L’indice si è stabilizzato sul 5,2%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 14.372 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 275.179 test processati (-18mila). Il tasso di positività è del 5,2%, stabile rispetto al 5,17% del giorno precedente. Ancora alto il numero delle vittime: 492con il totale che sale a 87.381. Calano ricoveri (-383) e terapie intensive (-64) con 102 ingressi giornalieri Sono 3.352 in meno gli attualmente positivi, 17.220 i nuovi guariti. In Lombardia 2.603 nuovi casi. - (PRIMAPRESS)