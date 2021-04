Covid: oggi 13.158 nuovi contagi. Tasso di positività a 5,5% e 217 decessi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il bollettino del ministero della salute registra 13.158 nuovi contagi su 239.482 tamponi (tasso di positività al 5,5%). I decessi sono 217 (il totale da inizio pandemia 119.238). Calano le terapie intensive (-32) e i ricoveri ordinari (-309). Situazione fuori controllo in India dove salgono vertiginosamente i casi di coronavirus: il ministro Speranza firma una nuova ordinanza vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni si è recato nel Paese (i residenti potranno invece tornare con tampone e obbligo di quarantena). Da lunedì l'Italia torna a tingersi prevalentemente di giallo. La ministra Gelmini: "Chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni". Ma il sottosegretario all'Interno Sibilia: no a interpretazioni che creano confusione. - (PRIMAPRESS)