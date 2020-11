Covid: oggi 12 novembre si registrano 37.978 nuovi positivi. Possibile transito in serata per alcune regioni dalla zona gialla all'arancione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 37.978 i nuovi casi segnalati oggi 12 novembre dal bollettino del ministero della Salute e con un numero ancora pesante di decessi: 636. La curva in frenata, auspicata dai virologi, non accenna a diminuire e in serata potrebbe arrivare un altro giro di vite ad alcune regioni passandole da zona gialla ad arancione. Il Veneto ha raggiunto oltre i 3.500 positivi e sono quasi 3mila in Toscana ma crescono anche Friuli e Emilia Romagna. In terapia intensiva il dato nazionale parla oggi di 3.170 ricoverati. - (PRIMAPRESS)