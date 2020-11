Covid: oggi 10 novembre la curva dei positivi sale a 35.098 casi. Aumento dei decessi a 580. L'incognita Campania

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 35.098 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore registrati dal ministero della Salute, a fronte di 217.758 tamponi eseguiti. C’è un forte aumento delle vittime, 580 rispetto alle 356 del giorno precedente,42.330 totali. E’ in sensibile calo In, rispetto agli ultimi giorni, l'indice tra positivi e tamponi che si attesta ora al 16,11%. Quasi 1000 ricoverati in più, 28.633 in tutto, di cui 122in più in terapia intensiva, 2.971 in totale. Quasi 11mila positivi in più in Lombardia, 2.716 in Campania,3660 in Piemonte. Resta l'incognita Campania dove oggi sono arrivati ispettori del ministero per valutare la situazione oggettiva della regione. - (PRIMAPRESS)