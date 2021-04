Covid: oggi 10.680 nuovi positivi e 296 decessi. Alto ancora il numero delle terapie intensive

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 10.680 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore, su un totale di 102.792 tamponi. Ieri i tamponi positivi erano stati 18.025. In calo anche il numero delle vittime che sono state 296 rispetto alle 326 di ieri. Il tasso di positività sale al 10,4% dal 7,1% di ieri. Aumentato di 34 il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive che salgono a 3.737. In crescita di 353 unità il numero delle persone ricoverate per Covid che ora sono complessivamente 28.785. - (PRIMAPRESS)