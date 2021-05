Covid: nuovi positivi sotto la soglia dei 10 mila, tasso di positività al 2,9% ma decessi troppo alti (305)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 9.116 i positivi al Coronavirus nelle ultime 24ore, in crescita rispetto ai 5.948 di lunedì, ma a fronte di 315.506 tamponi effettuati, 121.829 il giorno prima. Il tasso di positività scende al 2,9% (-2%). I decessi tornano a crescere riportandosi sopra quota 300, a 305, per un totale di 121.738. Cala però la pressione sulle strutture ospedaliere:219 i ricoveri ordinari e 67 in meno in intensiva con 136 ingressi giornalieri. I guariti sono 18.447 mentre gli attuali positivi scendono di 9.669 unità. - (PRIMAPRESS)