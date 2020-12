Covid: nuovi positivi, risale la curva di contagi con 23.447 casi e 555 decessi. E cresce il tasso di positività a 12,6%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 23.477 i nuovi casi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, rispetto ai 16.202 del giorno precedente. 186.004 i tamponi processati. Il tasso di positività sale a 12,6%. In leggero calo il numero delle vittime: 555 nelle ultime 24 ore,mercoledì 575, da inizio pandemia 74.159. Salgono i guariti,+17.421, 1.463.111 in tutto. In aumento i nuovi positivi,+5.501. 2.555 ricoverati in intensiva,+27. In calo i ricoveri ordinari,-415. 4.800 nuovi casi in Veneto, 3.859 in Lombardia, 2.116 in Emilia Romagna. - (PRIMAPRESS)