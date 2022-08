(PRIMAPRESS) - ROMA - I nuovi casi di Covid sono 64.861. Nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai precedenti 18.813. Cresce anche il numero dei decessi, sono 190 (121 ieri). Il tasso di positività sale dal 17,8% al 18,3% con 354.431 tamponi processati. In calo i ricoveri in terapia intensi- va (-12) e nei reparti ordinari (-282). - (PRIMAPRESS)