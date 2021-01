Covid: nuova impennata dei positivi. Oggi 15.378 casi e 649 decessi. Aumento dei ricoveri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tornano a salire i nuovi casi nel monitoraggio effettuoato oggi 5 dicembre dal Ministero della Salute: sono 15.378 a fronte di un maggior numero di tamponi frispetto a ieri. Si sono raddoppiati anche i decessi che nelle ultime 24 ore ha contato 649 vittime. Un curva, dunque, che non tende a flettere e che ha giustificato le ulteriori restrizioni dell'ultimo decreto.

Anche se il tasso di positività scende a 11,4% (-2,4%), c'è da fare i conti con 2.569 pazienti in terapia intensiva (-10),mentre aumentano i ricoveri (+78) In Veneto 3.151 nuovi casi, nel Lazio 1.719 e in Emilia Romagna 1.506. Alcuni piccoli comuni haanno chiesto di essere inseriti in zona rossa perchè temono il rischio di focolai. - (PRIMAPRESS)