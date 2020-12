Covid: numeri di nuovi positivi in discesa. Oggi 8.913 con 298 decessi. Tasso di positività ancora molto alto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 8.913 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di un numero molto basso di tamponi, solo 59.879,rispetto ai già pochi 81.285 del giorno precedente. Il tasso odierno di positività è del 14,88%, in ulteriore aumento rispetto al 12,8% di sabato (+2%). I decessi registrati oggi sono 298 ma con i dati di Bolzano di sabato scorso, salgono a 305. Stabili i ricoveri, 259, nessuna intensiva. 3.337 nuovi casi in Veneto, 1.283 in Emilia Romagna, 977 nel Lazio. - (PRIMAPRESS)