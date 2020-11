Covid, non accenna a diminuire il numero dei positivi: oggi 25.853 positivi e 722 decessi. La Campania tallona il Piemonte (2.815)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il bollettino del ministero della Sanità di oggi 25 novembre, registra nelle ultime 24 ore 25.853 nuovi casi su 230.007 tamponi e il bilancio troppo pesante di 722 i morti. Il raffronto con ieri mostra una leggera risalita dei contagi: sono stati 23.232 su 189 mila tamponi e i morti 853 (il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza è di 52.306). Crescono di 32 unità le terapie intensive per un totale di 3.848. In forte crescita i guariti-dimessi nelle ultime 24 ore: 31.819, per un totale di 637.149 dall'inizio dell'epidemia. Gli attualmente positivi in Italia sono 791.697. Le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (5.173), il Piemonte (2.878), la Campania (2.815), il Veneto (2.660), l'Emilia-Romagna (2.130) e il Lazio (2.102). - (PRIMAPRESS)