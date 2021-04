Covid: netto calo dei contagi (8.864) ma restano ancora alti i decessi (316) e il tasso di positività risale al 6%

(PRIMAPRESS) - ROMA - In netto calo i contagi giornalieri da Coronavirus in Italia: 8.864 nelle ultime 24 ore, 12.694 i precedenti, ma a fronte di pochi tamponi processati: 146.728 (-oltre 80mila). Il tasso di positività risale al 6%, +0,5%. Ancora 316 morti, 251 domenica, 117.243 in totale. Prosegue il calo nelle terapie intensive,-67, ma con 141 ingressi giornalieri.Invece 94 in più i ricoveri ordinari.Aumentano i guariti,+19.669, e diminuiscono gli attualmente positivi -11.122. In Campania 1.334 casi, in Sicilia 1.123 e in Lombardia 1.040. - (PRIMAPRESS)