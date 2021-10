Covid: nel Regno Unito senza misure per la diffusione, il rischio di 100mila casi al giorno

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il Regno Unito ha registrato 49.139 nuovi casi di Covid in un giorno vicino al livello di metà luglio. I morti sono stati 179, in calo rispetto al giorno prima quando erano 223, picco da marzo. Sotto il livello di guarda i ricoveri, quasi 7.900, frenati dal doppio vaccino a circa l'80% della popolazione. Il governo esorta a ricevere la terza dose, aperta anche agli over 50, ma resiste a reintrodurre la mascherina. "C'è il rischio di 100mila contagi al giorno ma per ora il servizio sanitario regge", dice il ministro della Salute. - (PRIMAPRESS)