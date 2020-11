Covid nel mondo: superata la soglia dei 56 milioni di positivi. Usa e Brasile i paesi più colpiti

(PRIMAPRESS) - ROMA - I casi di contagio da coronavirus registrati ufficialmente nel mondo dall'inizio dell'emergenza sanitaria hanno superato la soglia dei 56 milioni. E' quanto si apprende dall'ultimo bollettino della Johns Hopkins University. Le vittime sono più di 1,34 milioni. Il Paese più colpito in termini assoluti sono gli Usa, con quasi 11,5 mln di casi e oltre 250.000 morti. Segue il Brasile,dove l'epidemia non frena:nelle 24 ore 754 vittime e 38.401 contagi. In totale il Paese registra oltre 167.000 morti e quasi 6 milioni di contagi. I decessi di giornata, tuttavia mettono l'Italia nella stessa classifica facendolo posizionare al terzo posto per le morti da Covid. - (PRIMAPRESS)