Covid nel mondo: in India 50 mila morti in dieci giorni. E' il terzo paese con più decessi (300mila) dopo Usa e Brasile

INDIA - Sono oltre 300 mila i decessi da Covid-19 registrati in India da inizio pandemia, secondo i dati delle autorità locali. Altri 50 mila morti in meno di due settimane,a quota 303.720. Come dato assoluto,il Paese è terzo al mondo per numero di decessi dietro a Usa (590 mila) e Brasile (450 mila). L'India ha segnalato finora più di 26,5 milioni di casi di coronavirus, seconda per numero di contagi solo agli Stati Uniti (33,1 milioni).