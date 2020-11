Covid: Napoli si prepara a decretare le zone rosse con le chiusure di negozi “non essenziali”

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La discussa posizione di alcune zone della Campania alla fine ha spinto L’Unità di crisi della regione governata da De Luca a chiedere di abbandonare la zona gialle per passare direttamente alla Zona Rossa con una serie di limitazioni per gli esercizi commerciali non necessari. Inoltre i tecnici dell'Unità di crisi ricordano che "è stato fatto invito al Prefetto di Napoli di procedere all'adozione di misure restrittive nelle aree di maggiore assembramento nel territorio di Napoli e della provincia" con una "priorità al controllo sul lungomare di Napoli e su alcune strade del Centro storico cittadino, dove si sono verificati fenomeni di assembramenti illegali, irresponsabili e pericolosi sotto il profilo sanitario". La stretta anche su Emilia Romagna, Veneto e Friuli. - (PRIMAPRESS)