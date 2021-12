Covid, monitoraggio Gimbe ultima settimana: aumento positivi (+22,4%) e decessi (+12,4%)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nei dati settimanali della Fondazione Gimbe, aumentano i nuovi casi e i decessi per Covid: nell'ultima settimana hanno segnato rispettivamente +22,4% e +12,4%. Salgono anche ricoveri (+16,3%) e terapie intensive (+13,6%). In 7 giorni somministrate 223mila prime dosi, pari a +31,7% di nuovi vaccinati. Si registra anche un forte aumento di terze dosi,+52,6%, e 2,6mln di inoculazioni. L'80,1% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino ma restano scoperti 2,5 milioni di over 50 ad alto rischio di ospedalizzazione. - (PRIMAPRESS)