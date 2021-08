Covid, monitoraggio del 24 agosto: 6.076 casi con 60 vittime ma è in calo il tasso di positività

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 6.076 i positivi al test Covid individuati nelle ultime 24 ore,secondo i dati del ministero, contro i 4.168 della precedente rilevazione. Sessanta le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 44 di ieri. Sono 266.246 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore contro i 101.341 effettuati ieri. In calo il tasso di positività, risultato pari al 2,28% rispetto al precedente 4,11%. I pazienti ricoverati nelle intensive sono 504, nei reparti ordinari 4.036. - (PRIMAPRESS)