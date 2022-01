Covid, monitoraggio del 10 gennaio: 101.762 ma con -350 mila tamponi in meno. I decessi sono stati 227

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il monitoraggio del Ministero della Salute del 10 gennaio 2022 registra 101.762 nuovi casi e 227 decessi nelle ultime 24 ore. I 155.659 precedenti, erano stati rilevati con 612.821 tamponi processati(-350mila). Il tasso di positività è al 16,6%, in lieve aumento rispetto al 15,7% del giorno prima. Le vittime sono invece 227, in crescita rispetto alle 157 di domenica. Ancora in crescita ricoveri, +693, e terapie intensive, 11 in più con 114 ingressi giornalieri. Gli attualmente positivi hanno superato i due milioni, 2.004.597. - (PRIMAPRESS)