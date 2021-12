Covid, monitoraggio 27 dicembre: salgono a 30.810 i nuovi contagi e 142 decessi. Terapie intensive oltre la soglia del 10%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 30.810 i nuovi contagi Covid in Italia, 24.883 i precedenti, ma sempre con pochi tamponi, 343mila (+220mila). Il tasso di positività scende dall'11,5% al 9%. Crescono i decessi, 142 rispetto agli 81 del giorno prima, 136.753 in totale. In aumento ricoveri, +503, e terapie intensive, +37 con ben 100 ingressi in 24 ore. In Lombardia 5.065 casi, in Piemonte 4.611 e in Emilia Romagna 3.482. Intanto si discute su una possibile riduzione della quarantena per chi ha già la terza dose ma le posizioni sono divergenti. Secondo Gimbe la quarantena andrebbe ridotta: "chi ha la terza dose è difficile che si contagi - dice il presidente di e quindi bisognerebbe rivedere le regole per questa categoria. Omicron è una variante molta contagio- sa. Ogni positivo può aver avuto, di media, dai 5 ai 10 contatti. Se dovessimo avere un milione di positivi vuol dire che potrebbero esserci dai 5 ai 10 milioni di contatti da mandare in quarantena e questo non è possibile". Di parere contrario ,il sottosegretario alla Salute Sileri: "Aspettiamo un parere del Cts. Una re visione della quarantena è sicuramente necessaria, ma non è questo il momento. Aspettiamo almeno 10-15 giorni. Cercheremo di capire come si comporta Omicron". - (PRIMAPRESS)