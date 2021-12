Covid, monitoraggio 26 dicembre: 24.883 nuovi casi. Tasso positività cresce a 11,5%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Monitoraggio Iss oggi 26 dicembre registra 24.883 nuovi contagi e 81 decessi Sono 24.883 i nuovi casi Covid in Italia, in forte calo rispetto ai 54.762 precedenti, ma con un numero molto basso di tamponi, 217.052 (-950mila). Il tasso di positività schizza all'11,5%. 81 vittime nelle ultime 24 ore, 144 le precedenti, per un totale di 136.611. Ancora in crescita i ricoveri ordinari, +328, e le terapie intensive +18 con 85 ingressi del giorno. In Lombardia +4.581, Lazio +3.665. - (PRIMAPRESS)