Covid: misure allentate ma i nuovi contagi salgono a 76.250 e il tasso di positività è del 15,5%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 76.250 i nuovi contagi da Covid-19 rilevati in Italia nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 490.883 e il tasso di positività è salito al 15,5% (ieri era al 15,1). I decessi sono stati 165 (ieri 125). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari degli ospedali sono 8.403, 6 più di ieri. Le persone in terapia in- tensiva sono in tutte 474, una in più ieri, con 47 ingressi. Il numero delle persone attualmente positive sale a 1.120.221. Dall'inizio della pandemia 13.724,411 i contagi, 157.607 i morti. - (PRIMAPRESS)