Covid, Merkel: “Ora la fase più dura della pandemia”. Oggi 17 mila nuovi positivi e 465 decessi

(PRIMAPRESS) - BERLINO - In Germania il numero dei decessi per Covid ha oltrepassato la soglia dei 40.000 morti: nelle ultime 24 ore le vittime sono 465 portando il totale a 40.343. I nuovi contagi giornalieri sono stati, invece, circa 17mila. Lo comunica il Robert Koch Institute. Le prossime settimane saranno "la fase più dura della pandemia",anticipa la cancelliera Angela Merkel,sottolineando come il pieno impatto dell'intensificazione dei contatti sociali durante il periodo di Natale e Capodanno non è ancora visibile nelle statistiche. - (PRIMAPRESS)