Covid: Lombardia rimasta in zona rossa per dati errati. Fontana: "Ora potremo entrare in zona Arancione"

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’invio di dati errati da parte della Regione Lombardia alla Cabina di regia del Ministero della Salute avrebbe fatto inserire la Regione in zona rossa. Secondo fonti del Pirellone si spiega che successivamente sarebbero stati inviati dati rettificati ed aggiornati. Giovedì la Regione aveva fatto sapere di aver inviato una serie di "dati aggiuntivi" per "ampliare e rafforzare i dati standard trasmessi nella settimana precedente". Il monitoraggio più recente avrebbe indicato un Rt a 0.82. “Sembra che la Lombardia potrà entrare in zona Arancione. Il ricorso al Tar ha avuto effetto”. Avrebbe commentato il presidente della Regione, Fontana. - (PRIMAPRESS)