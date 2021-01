Covid: Lombardia e Sardegna entrano in zona Arancione. Oggi la firma delle ordinanze di Speranza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia,il ministro della Salute, Speranza, firmerà due ordinanze che faranno passare in zona arancione la Lombardia e la Sardegna, da domani. La decisione fa seguito alla revisione dell'indice Rt regionale. Per quanto riguarda la Lombardia, l'Istituto superiore di sanità (Iss), ha rivisto la stima in base alla modifica dei dati inviati dalla stessa Regione all'Istituto. La Regione ha tenuto a sottolineare che non si è trattato di modifica ma di aggiornamento dei dati. La Lombardia, dunque, passerà da zona rossa ad arancione mentre l'aumento dei contagi in Sardegna ha fatto sì che la regione passasse perdesse la "mobilità" di zona Bianca. - (PRIMAPRESS)