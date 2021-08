Covid: lieve ma costante la crescita dei nuovi casi. In terapia intensiva ci sono 268 pazienti mentre i decessi sono stati 27

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ancora numeri in salita per i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: 7.230 rispetto ai precedenti 6.596. Sono i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 27 (ieri 21). I tamponi effettuati,molecolari e antigenici, sono 212.227 e il tasso di positività è del 3,4%, in aumento rispetto al precedente 3%. I pazienti in terapia intensiva sono 268(+8). I ricoverati nei reparti ordinari sono 2.409 (+100). - (PRIMAPRESS)