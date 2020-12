Covid: lieve diminuzione oggi dei nuovi positivi (16.308) ma restano alti i decessi (553)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lieve calo dei nuovi positivi di oggi 19 dicembre, secondo il bollettino del Ministero della Salute che fissa a 16.308 i casi di Covid a fronte di 176.185 tamponi. Un numero in crescita di tamponi per via degli spostamenti avvenuti tra ieri e oggi che hanno spinto chi doveva fare rientro a casa dalle proprie famiglie di verificare la propria condizione di salute. Restano ancora alti i decessi: sono 553 nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è del 9,2% mentre risultano in terapia intensiva 160 pazienti. Ma com’è la situazione nelle regioni? Il Veneto con 3.834 nuovi positivi, ha scavalcato da tempo la Lombardia (1.944), Emilia Romagna (1.641), Lazio (1.410) e Puglia (1.382). - (PRIMAPRESS)