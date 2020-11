Covid: lieve crescita oggi dei nuovi positivi che arriva a 34.282 e ancora rilevante il numero dei decessi (753)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute in Italia il numero dei nuovi positivi registrati oggi 18 novembre, è di 34.282 pazienti. Ancora alto il numero dei decessi che nelle ultime 24 ore è stato di 753 morti e 58 pazienti in più nei reparti di terapia intensiva. I tamponi effettuati sono 208.458 contro i 152.663 del giorno prima. I tamponi sono in tutto 19.239.507. - (PRIMAPRESS)