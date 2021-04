Covid: lieve calo di nuovi positivi (12.694). I decessi sono 251. Tasso di positività sale al 5,51%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 12.694 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 15.370 precedenti, ma a fronte di 230.116 tamponi effettuati, -10mila. Il tasso di positività risale al 5,51%. Ancora 251 i morti, anche se in calo rispetto ai 310 di sabato,116.927 in tutto. Prosegue il calo delle terapie intensive,-29,con 163 ingressi giornalieri, e -452 ricoveri ordinari. In Lombardia 1.782 nuovi casi,1.700 in Campania. - (PRIMAPRESS)