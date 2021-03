Covid: lieve calo dei positivi oggi con 20.159 casi ma il tasso di positività sale a 7,2% e registra 300 decessi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Contagi in calo nelle ultime 24 ore in Italia: 20.159 i positivi, 23.832 il giorno prima, ma a fronte di oltre 70 mila tamponi in meno, 277.086. Il totale dei contagi nel Paese sale a quota 3.376.376.Il tasso di positività risale di mezzo punto al 7,2%. In calo anche le vittime, 300 rispetto alle 401 di sabato, 104.942 da inizio pandemia. Prosegue la crescita dei ricoveri:61 in più in terapia intensiva con 232 nuovi ingressi, e 423 in più i ricoveri ordinari. In Lombardia 4.003 nuovi casi,segue E.Romagna con 2.448. - (PRIMAPRESS)