Covid, lieve calo dei nuovi positivi: 13.331e il tasso di positività passa da 5,1 a 4,6%. Sempre alto il numero delle vittime (472)

ROMA - Lieve calo di nuovi casi di Covid in Italia:sono 13.331 nelle ultime 24 ore, a fronte di 286.331 tamponi, oltre 20mila in più. Cala il tasso di positività dal 5,1 al 4,6%. Questi i dati diffusi dal ministero della Salute. Risale seppure di poco rispetto ai 472 del giorno precedente, il numero delle vittime: sono 488, in totale 85.162 da inizio pandemia. 1.871.189 i pazienti dimessi o guariti +16.062 nelle ultime 24 ore. In calo le terapie intensive, -4, e i ricoveri,-288. In Lombardia 1.535 nuovi casi, E.Romagna 1.310,