Covid: lieve aumento dei positivi (19.350) ma per effetto del maggiore numero dei tamponi. Tuttavia la curva è in discesa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 19.350 i casi positivi registrati oggi dal ministero della Salute, quindi in aumento rispetto a ieri ma con 180mila tamponi contro i 130mila di ieri. Nella conferenza stampa di questa mattina dal Comitato tecnico scientifico si è rilevata una situazione di miglioramento proprio in virtù delle misure adottate. Ma il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza si è anche affrettato a dire che non si può minimamente pensare di allentare la tensione.

Ad ogni buon conto cala quasi del 2% rispetto a ieri il tasso di positività, ossia il rapporto tra positivi al coronavirus trovati e test effettuati. È oggi al 10,6%, in calo dell'1,9% rispetto al giorno precedente (era al 12,5% ieri). - (PRIMAPRESS)